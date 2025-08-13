◇パ・リーグ楽天ーオリックス（2025年8月13日京セラD）体調不良で欠場していた楽天・浅村栄斗内野手（34）が13日、オリックス戦で4試合ぶりにスタメン復帰した。打順は8番。西武時代の16年5月1日ソフトバンク戦に「8番・二塁」で出場して以来9年ぶりで、楽天移籍後は初。初回2死満塁の第1打席は二飛に倒れた。