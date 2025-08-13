◇パ・リーグ西武−ソフトバンク（2025年8月13日ベルーナD）西武の松本航（28）が13日、ソフトバンク戦（ベルーナD）に先発登板。昨年9月21日ロッテ戦以来326日ぶりの1軍マウンドで初回から5失点と炎上した。制球に苦しんだ。2四球と二塁打で1死満塁のピンチを招くと、柳町、牧原大に2者連続タイムリーを打たれた。2死満塁からは海野、佐藤直にもタイムリーとされ、追加点を許した。初回打者10人に40球を投じ、5失点を喫