13日はお盆の入りです。 大分県内の墓地では墓参りに訪れる家族連れの姿が見られました。 上野ヶ丘墓地公園 暑い日が続くなかで迎えたお盆の入り。 大分市の上野ヶ丘墓地公園には、涼しいうちに墓参りをしようと朝から多くの家族連れなどが訪れていました。 ◆墓参りに訪れた女性「暑いなと思って早めに来ましたきょうは。家族全員無事に元気に日々を過ごしております。難なく過ごしております。ありがとうと