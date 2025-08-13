全国高校総体は１３日、ジップアリーナ岡山で柔道の男子団体の３回戦までが行われ、作陽学園（岡山）は加藤学園（静岡）を３―２で破って８強入りを決めた。２―２で迎えた大将戦、作陽学園のデメデイロス武蔵（３年）が勝負どころを見極め、合わせ技の一本勝ちでチームを勝利に導いた。ブラジル出身の父を持ち、自身は柔道に打ち込むため、群馬県から作陽学園に進学した。腕を磨いてきた岡山での大会に、デメデイロスは「地元