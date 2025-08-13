山形市の住宅密集地で12日夕方発生し、 住宅1棟が全焼した火事で、出火当時、家にはこの家に住む76歳の女性のほか、親戚3人が訪れていましたが、全員逃げて無事でした。この火事は12日夕方、山形市飯塚町の無職・田中サダエさん（76）の住まいから出火し、木造平屋建ての住宅1棟が全焼したものです。火は、出火からおよそ3時間後に消し止められましたが住宅に隣接する小屋などにも燃え広がりました。警察の調べによりますと、田中