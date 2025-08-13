Ｇ大阪は１３日、５月にイングランド２部リーグのシェフィールド・ウェンズデーを退団していたＤＦ初瀬亮（２８）の獲得を発表した。関係者によれば、すでに練習に合流しているという。サイドバックを本職とし、高精度のキックが持ち味で昨季は神戸のリーグ連覇に貢献した攻撃的なＤＦ。Ｇ大阪の下部組織出身で、１８年以来６年半ぶりの古巣復帰となる。クラブを通じて「こんにちは！初瀬亮です。約７年ぶりにガンバに帰るこ