住宅１軒が全焼した火災現場 秋田・男鹿市 １２日 １２日に男鹿市北浦の住宅１軒が全焼した火事で、現場から見つかった遺体はこの家に住む８５歳の女性だったことが１３日分かりました。 警察や消防によりますと、１２日正午すぎ、男鹿市北浦北浦の木造一部２階建ての住宅から火が出ました。火は通報からおよそ５時間後に消し止められましたが、消火活動中に女性の遺体が見つかりました。出火当時家には三浦優子さん（８５