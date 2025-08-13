「盆の入り」の8月13日、多くの人が墓参りに訪れました。そんな中、暑さや距離などを理由に、草取りや清掃に加えてオンラインでの墓参りまで行う代行サービスも登場していて、新しい墓参りの形が広がっています。 ■墓参りに来た人「びっくりするほど草が…」 名古屋市天白区の八事霊園では13日、暑さの中、墓参りに訪れる人の姿がありました。 墓参りに来た人：「だいたい朝に来ます。びっくりするほ