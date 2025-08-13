多くの観光客でにぎわう大分県別府市の海地獄です。こちらでは、お盆の時期、恒例のオオオニバス乗りが行われました。 海地獄でオオオニバス乗り 池に浮かぶ直径1メートル以上の大きなハスの葉に乗ることができるのは体重20キロ以下の子供たち。 笑顔でポーズをとる子供もいれば、泣き出してしまう子供も。 13日は多くの家族連れが訪れていて非日常の貴重な瞬間をカメラに収めていました。 ◆子供