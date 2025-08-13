ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊７７ｂｐと一段と縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.698 フランス3.355（+66） イタリア3.47（+77） スペイン3.249（+55） オランダ2.861（+16） ギリシャ3.328（+63） ポルトガル3.082（+38） ベルギー3.194（+50） オーストリア3.002（+30） アイルランド2.93