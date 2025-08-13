秋田朝日放送 １２日未明、秋田・大館市で４９歳の男性がやぶから出てきたクマに襲われけがをしていたことが分かりました。 警察によりますと、１２日午前０時すぎ、大館市長走で自宅敷地内の小屋から物音がするのに気づいた４９歳の男性が家の外に出たところ、やぶから出てきた１頭のクマに襲われました。男性は左足の太ももをかまれたほか背中をひっかかれましたが、自力で歩行できる状態で命に別状はないということです