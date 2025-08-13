お盆休みの3連休に九州を襲った豪雨。各地で冠水や崖崩れなどの被害が発生しました。そうした中、被災地の市長のSNS投稿が大きな物議となりました。ソレってどうなの？13日のテーマは、「市長が動画を“フェイク”と発信」です。物議を醸しているのは、福岡市の高島宗一郎市長のSNSの投稿です。大雨が降る中、市内を流れる“香椎川が氾濫した”と市民が動画とともにXに投稿しました。その投稿に対して11日、高島市長は自身のSNSで