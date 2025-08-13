WOWOWは、10月に『青葉市子 Reflections of Luminescent Creatures』(放送・配信終了後〜30日間のアーカイブ配信あり)を放送・配信する。青葉市子いま最も注目を集めるシンガー・ソングライターの青葉市子。2010年のデビュー以降、その名前は瞬く間に海外へと広まり、特に欧米で高い評価を獲得してきた。今年2月には、約4年ぶりとなるアルバム『Luminescent Creatures』をリリース。この作品を携え、アジア、ヨーロッパ、北米など