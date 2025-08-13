岐阜県関市の板取川で流された男性の死亡が確認されました。 【写真を見る】川で流された27歳男性 1.5キロ下流で見つかり死亡 岐阜･関市の板取川 きょう午後2時半ごろ、岐阜県関市洞戸を流れる板取川で、友人と川遊びに来ていた男性が流され、行方不明になりました。 男性はインドネシア国籍で、愛知県北名古屋市に住むトニ・プラジャ・バングンさん27歳です。友人が助けようとしましたが男性はそのまま流され、1.5キロメӦ