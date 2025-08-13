人気アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが今月9日に亡くなっていたことが13日、分かった。61歳だった。所属事務所が発表した。所属事務所によると9日昼過ぎ、都内の病院で腎臓がんのため死去したという。すでに通夜、告別式は近親者で済ませ、後日お別れの会を予定している。◇◇◇◆腎臓がん左右に1つずつある腎臓は、血液によって運ばれてきた体内の老廃物を