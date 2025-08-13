「ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル」イメージゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を9月10日にオープンする。ゴディバカフェは、「毎日をちょっと良く」をコンセプトに、現在、東京駅、飯田橋、みなとみらい、日本橋、大宮、二子玉川、越谷、日比谷、平塚、大阪にて