心を込めて家族を思いやるように消費者を迎えるシャングリ・ラ 東京は、10月1日からブティック by シャングリ・ラにおいて、栗やかぼちゃなど旬な食材をふんだんに味わえるほっくりスイーツの販売を開始する。毎年好評を得ている秋限定の「オータムチョコレートバー」が、今年も新たな装いで登場する。深みのある香ばしさとやわらかな甘みをまとったチョコレートに、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツなど厳選したナッツとクコの