辻希美が8月12日に自身のInstagramを更新し、第5子の出産と退院を報告した。 （関連：【画像】辻希美、待望の第5子「ビジュが強すぎる」） 辻は9日の投稿で「2025年8月8日に無事第5子を出産しました」「母子共に健康です」という報告と共に、生まれたばかりの赤ちゃんを抱きかかえ家族に囲まれる集合写真を公開。12日の投稿では「無事退院しました」と、赤ちゃんを抱えた夫の杉浦太陽との3ショットを披露した。 また夫・