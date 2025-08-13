警察車両の赤色灯栃木県警は13日、勤務先の県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、着替える女性の姿を撮影したとして、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、高校教諭古口大輔容疑者（38）＝宇都宮市＝を逮捕した。ほかトイレなど校内の十数カ所にカメラを設置していたとみられる。「盗撮することが楽しかった」と供述し、容疑を認めている。県教育委員会は「痛恨の極み。信頼を裏切り、心からおわびする