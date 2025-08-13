注目度が急上昇している冷感リフレッシュ飲料「FRISK SPARKLING」（左）、「FRISK SPARKLING GRAPE」今年の夏は、連日の猛暑で体調を崩す人が急増している。外に出た瞬間、立ちくらみ、汗だく、さらにはやる気ゼロなど、災害級の暑さが日常生活にも様々な影響を及ぼしている。そこで今回、うだるような暑さを吹き飛ばすために、“今すぐ”買える、クールダウンにピッタリな最強ひんやりアイテム5選を紹介しよう。まず、1つ目の最強