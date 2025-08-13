Mini Album『Roots』をリリースした青山なぎさ 声優・アーティストの青山なぎさが2025年8月6日にMini Album『Roots』をリリースした。約10ヶ月ぶりとなる本作には、配信シングル「時が止まればいいのに」「ヴィクトリア〜勝利への扉〜」を含む全7曲が収録されており、まさに"青山なぎさのルーツ"が詰まったミニアルバムとなっている。幼少期にモーニング娘。へ憧れ、クラシックバレエやバンド活動を経て、時代もジャンルも飛