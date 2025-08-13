明石家さんまがＭＣを務める「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）が１２日、『双子＆三つ子が大集合！フシギな人生ＳＰ』と題して放送され、双子で女優の三倉茉奈・佳奈らが出演した。元サッカー女子日本代表の大竹七未さん（５１）と元Ｕ−２１日本代表の三浦夕魅さん（５１）の双子姉妹も登場。妹の夕魅さんは、元サッカー日本代表の三浦淳寛さんと結婚しており、結婚式のお色直しで、姉の七未さんがドレスで出て行き、