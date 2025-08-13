◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）＝８月１３日、追い切りアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は追い切りを行い、いずれも単走でシャンティイ調教場の坂路を２度駆け上がった。黒岩陽一調教師は「馬自身の体調が良く、馬体重なども不安がなかったので、シャンティイの静かな環境で落ち着きすぎてしまわないように、これまでも