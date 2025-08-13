日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7100(2464) 12月限 303( 3) TOPIX先物 9月限2071( 876) 12月限 700( 0) 日経225ミニ 9月限6017(5875)