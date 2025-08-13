日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 10662( 10581) 12月限69(69) TOPIX先物 9月限 14063( 14063) 12月限 308( 8) 日経225ミニ 9月限168079(16807