日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 31035( 27539) 12月限 233( 172) TOPIX先物 9月限 29981( 29144) 12月限 400( 0) 日経225ミニ 9月限283384(28332