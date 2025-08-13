日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万2250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6( 6) 岩井コスモ証券 1( 1) BNPパリバ証券 1( 1) ◯4万2375円プット