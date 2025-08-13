【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「GRAVITY」は、日本を背負って戦っているバレー選手と関わりを通じて自ら感じたことや想いを表現したインスパイアソング！ 宮世琉弥の新曲「GRAVITY」が8月27日に配信リリースされる。 この楽曲は、『2025 TBSバレーボール』応援サポーターに選出されたバレー経験者でもある宮世が、日本を背負って戦っているバレー選手と関わりを