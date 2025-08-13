ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー12年目のカイル・ヘンドリックス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は5打数3安打1四球と好相性 昨季ヘンドリックスから放った本塁打 相手先発は、35歳の右腕ヘンドリックス。2014年にカブスでメジャー初昇