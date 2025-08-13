日経平均株価 始値43090.91 高値43451.46 安値43008.20 大引け43274.67(前日比 +556.50 、 +1.30％ ) 売買高23億9654万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆3336億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は6連騰、上げ足止まらず4万3000円台へ ２．米株高が強気心理を後押し、先物主導で最高値圏走る