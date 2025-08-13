2025年上半期、“食”の主役はシビれる麻辣湯から福岡うどん、粉末味ぽん、ドバイチョコまで超多彩！SNS映え、全国出店ラッシュ、意外すぎる商品化……ヒットの裏側には共通の法則があった。フードライター・中山秀明が徹底分析する最新トレンドとは？ フードライター・中山秀明さん フードアナリストで、食のトレンドに詳しい。マーラータンとうどんの大ヒットは、約半年前のGetNavi「2025NEXTトレンド」特集でも予測して