◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年8月13日京セラD）吉本新喜劇座長の酒井藍（38）、島田珠代（55）、咲方響（26）が特別始球式に登場した。大のオリックスファンという咲方が投球を務め、ワンバウンド投球。酒井はバッター役、島田は自身のギャグである「パンティーテックス」で試合前の場内を盛り上げた。大役を終えた咲方は「練習してきたとおりできたんですけど、思った以上に（コースが）逸れたので。で、投げ