プロ野球のファームは13日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて4試合が行われた。西武はオイシックス戦（カーミニークフィールド）に7―5。モンテル、元山が3安打1打点、古川が2安打2打点をマークした。先発の育成選手・ロペスは5回5安打4失点で、3番手・平井が1回2安打3奪三振1失点で4勝目（2敗）。オイシックス先発・小林珠は3回10安打5失点。大川が4回の6号満塁本塁打など2安打を放った。漆原、浅井も2安打