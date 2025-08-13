ボートレース多摩川「BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯」の4日目が、13日に行われ、準優メンバーが決定した。5R4号艇の伏田裕隆（42＝東京）が、4コースから最内を差して2着を確保。14日、準優11Rの4号艇を獲得した。「3日目の反省を生かしてスタートに集中できました。足は相当いい。ターン回り、出足、行き足は一番出ていると言ってもいいくらいです。直線の雰囲気も良かった。機連対率50％くらいの感じがあります」と足の