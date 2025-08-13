衆参共に少数与党となった「絶好のチャンス」でありながら、立憲民主党は内閣不信任案の提出に慎重姿勢だ。一体なぜなのか。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「否決されて当たり前の『自民一強』の時と違い、内閣不信任案の持つ意味が大きく変わった。政権選択の場はあくまで衆院選であるべきだ」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■内閣不信任案を出さない立憲は「弱腰