伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は4日目、最終予選デーを迎えた。8Rは佐藤摩弥（33＝川口）が、7Rの新井日和を再現するかのように7枠からロケットスタート。あっという間に先頭を奪い、中村雅人の厳しい追い上げを懸命に振り切った。「ようやく1着が獲れました」。準決勝戦進出は他の選手のポイント状況待ちだが、やれることはやった。「雨が続いた今節は苦しかった。スタートを行けばチャンスはあると