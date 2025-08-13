13日午後、金沢市の浅野川大橋で、車2台が正面衝突する事故があり、男性1人が意識不明の状態で病院に運ばれました。記者リポート「事故が起きた現場では人通りが多くなっていて、現在も警察が調査を進めています。」事故があったのは金沢市橋場町の浅野川大橋で、13日午後3時40分ごろ、橋場町方面から東山方面に向かって走っていた乗用車が反対車線を走ってきた軽乗用車と正面衝突しました。警察によりますと、この事故で軽乗用車