2024年の能登半島地震や豪雨のあとに避難生活などが原因で亡くなった10人について石川県は12日新たに災害関連死に認定し、初めて、仮設住宅で亡くなったケースが含まれました。県や各市町は遺族から申請があった人について災害関連死に認定するかどうか医師と弁護士からなる審査会で判断していて、12日開いた30回目の会合で16人について審査しました。その結果、輪島市の4人、七尾市の3人、穴水町の1人の合わせて8人を新たに災害関