膨大な情報にどう対処すればよいか。イギリスの人気作家のオリバー・バークマン氏は「膨大な情報に追いつこうとしても無駄だ。脳に情報を詰め込むためではなく、今この瞬間を楽しむために本を読むべきだ」という――。※本稿は、オリバー・バークマン『不完全主義限りある人生を上手に過ごす方法』（かんき出版）の一部を再編集したものです。■「読むべき情報が多すぎる」問題ガーディアン紙（イギリスの大手一般新聞）に勤めて