岡山市のテニス選手・五藤玲奈さん（17） 岡山市のテニス選手・五藤玲奈さん（17）が8月開幕するテニスの四大大会のひとつ全米オープンジュニアに挑みます。 鋭いフォアに……正確なバックハンド！力強いプレーが持ち味の五藤玲奈さん。岡山市出身の17歳です。 7月14日時点のジュニア世界ランキングでは44位。2024年8月からの1年間で海外の26大会を転戦し、1年の約3分の2を海外で過ごしました。 （