JR岡山駅13日午後6時ごろ 13日18時すぎ現在、岡山県の真庭市・津山市・新見市・吉備中央町・美咲町に大雨警報が発表されています。 雨雲の流れを見てみると、岡山県北部に発達した雨雲がかかっているのが分かります。 岡山県ではこれまでの大雨により地盤の緩んだところがありますので、気象庁が土砂災害や河川増水などに注意するよう呼び掛けています。 帰省や旅行で普段通り慣れていない道を車で走っている方もい