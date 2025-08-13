きょう午後2時15分ごろ、岐阜県関市を流れる板取川で、友人と川遊びに来ていたインドネシア国籍の20代の男性が流され、行方不明になりました。その後、1.5キロメートル下流で見つかり、死亡が確認されました。現場の川幅はおよそ30メートル。大雨の影響で、普段の倍の水量があったということです。