ニューストップ > 国内ニュース > 【天気予報】しばらく晴れる日が多い予想 気温は35℃前後まで上がる… KSB瀬戸内海放送 【天気予報】しばらく晴れる日が多い予想 気温は35℃前後まで上がる見込み 岡山・香川 2025年8月13日 18時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 13日は、香川県の綾川町の滝宮で35°Cを超えた 高気圧に覆われるため、晴れる日が多い予想 気温は35°C前後まで上がり、夏の暑さを感じそう 記事を読む