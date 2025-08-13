13日は列島各地で猛暑日を記録しました。大雨による被害が相次いだ九州でも厳しい暑さとなりました。浸水の被害があった地域では住民が泥水を取り除くなど、この猛暑の中で復旧作業に追われました。先週末から大雨が降り続き、浸水などの被害が出た熊本・玉名市。最高気温34.9度と猛暑日に迫る中、復旧作業が行われています。最高気温は熊本市と熊本・八代市で34.7度と、大雨で大きな被害が出た地域で厳しい暑さとなりました。13日