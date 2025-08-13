今回、Ray WEB編集部はマッチングアプリについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。大学帰りの恒例のお喋り会。お互いの近況報告をしたら、ミキがマッチングアプリを入れたと言い出して……？親友の勧めでマッチングアプリを入れたラン。意外といい人に出会うのは難しそう！？親友からの愛のムチ、まだまだ続きます！原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友だちから勧められ