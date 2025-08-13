ガンバ大阪は13日、シェフィールド・ウェンズデイからDF初瀬亮が完全移籍加入することを発表した。初瀬は1997年7月10日生まれで現在28歳。G大阪の下部組織出身で2016年にトップチームへ昇格すると、その後の3年間で公式戦通算51試合に出場し1ゴール9アシストをマークした。2019年に加入したヴィッセル神戸ではJ1リーグと天皇杯を2度ずつ制覇し、今年2月にはチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）のシェフィールド・ウェ