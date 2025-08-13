2022年からASモナコでプレーしてきた日本代表MF南野拓実。昨季はフランス1部リーグで3位になったチームで9ゴールを決めた（リーグ戦では6点）。1995年1月生まれの南野は現在30歳。昨シーズンはチーム最年長選手だったが、今季からはそうではなくなった。モナコは、今夏に35歳のGKルカーシュ・フラデツキー、32歳のMFポール・ポグバ、31歳のDFエリック・ダイアーを補強。その結果、南野はチームで4番目の年長選手になったのだ。そう