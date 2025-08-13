日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）は１３日、「日本シニアオープン」（９月１８日開幕、神奈川・相模原ＧＣ東Ｃ）にプロ野球・巨人元監督でアマチュアゴルファーの原辰徳氏（６７）が特別承認選手として出場すると発表した。ゴルフではトップアマとしての実力を持つ原氏が、ナショナルオープンに出場するのは初めて。相模原ＧＣの会員で２００４年には同コースのクラブチャンピオンに輝いた。シニアツアーには過去４試合出場。昨年の「