第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日第３試合（１３日、甲子園）は創成館（長崎）が２年連続ベスト４の強豪・神村学園（鹿児島）との九州対決を１―０で下し、２年ぶりの３回戦進出を決めた。先発マウンドに立ったのは、県大会も含め今夏初めての先発起用となった奥田（３年）。１３０キロ台の直球とスライダーを軸にサイドスローで打者を打ち取ると、６回まで６０球を投げ４四死球も、安打はゼロ。強打の九州王者を封