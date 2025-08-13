気象台は、きょう(13日)午後6時14分に、大雨警報（土砂災害）を高梁市、美咲町に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県高梁市と美咲町に発表 土砂災害や低い土地の浸水に警戒を【13日午後6時14分時点】 岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■津山市□大雨警報・土砂災害・浸水13日夜のはじ